Президент: Це була б швидка допомога та дуже швидка підтримка

Зеленський сказав, що є види озброєння, передача якого не зашкодить оборонній системі країн НАТО. Глава держави вважає, що США можуть вплинути на країни НАТО в Європі, щоб ті передали зброю Україні.

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Він звернув увагу, що деякі види озброєння виготовлювали в Україні та Росії, тому українським військовим не потрібно витрачати час на навчання.

Це була б швидка допомога та дуже швидка підтримка. І я думаю, що Сполучені Штати могли б вплинути на це рішення, і багато європейських країн могли б це зробити,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна отримує військову допомогу, однак "темп не дуже швидкий". Натомість Україна втрачає людей.

"Люди – цінніші за будь-яке обладнання, яким вони могли ділитися", – заявив Зеленський.

Президент додав, що надання винищувачів врятувало б життя багатьом українцям, адже тоді б Росія не мала переваги в небі.

Вони (літаки, – 24 канал) могли б рятувати життя, і Росія не мала б переваги в небі. На жаль, ми не можемо цього отримати. І це стосується позиції НАТО,

– резюмував президент.

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