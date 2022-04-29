Это могло быть эмоциональное решение, – политолог об ударе по Киеву во время визита Генсека ООН

Ракетные обстрелы Киева однозначно связаны с визитом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в украинскую столицу. Враг точно знает, когда и кто посещает Украину.

Аналогично оккупанты раньше, например, обстреляли Львовщину, пока президент США Джо Байден был в Польше. Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Александр Солонтай.

Тема Открытка из Москвы, – ОП об обстреле центра Киева во время визита генсека ООН

Такие спланированные обстрелы оккупанты используют как элемент устрашения. В то же время, по мнению политолога, решение нанести удар по Киеву могло быть наоборот принято под эмоциями.

Возможно, решение об обстреле приняли эмоционально: посмотреть, что будет говорить Генсек ООН после поездки в Москву,

– отметил Солонтай

Что известно об обстреле Киева во время визита Генсека ООН