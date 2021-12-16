"Это мой друг": Буданов подтвердил, что живет в одном доме с Гогилашвили

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что живет в одном доме со скандальным заместителем главы МВД Александром Гогилашвили. Однако, по его словам, это временно.

По словам руководителя разведки, дом, о котором говорилось в журналистском расследовании, арендует жена уволенного чиновника – Мария Левченко. В то же время Кирилл Буданов с семьей проживает там временно.

Напомним, Гогилашвили живет в доме бизнесменов-нарушителей, его сосед – Буданов, – "Следствие. Инфо"

В квартире Буданова ремонт

Кирилл Буданов объяснил, что в его квартире ремонт и именно поэтому он живет в доме Александра Гогилашвили и Марии Левченко. Руководитель разведки подчеркнул, что бывший замминистра внутренних дел является его другом.

Гогилашвили – мой друг. Я никогда этого не скрывал. Он предложил мне определенный период пожить у него,

– заявил Буданов.

Также руководитель разведки прокомментировал информацию об арендодателях дома. По данным журналистов "Следствие. Инфо", Мария Левченко арендует дом не у владельцев, а у риелтора – Дианы Стрелковской. Она является женой Вячеслава Стрелковского, подозреваемого в причастности к финансовым махинациям. Кирилл Буданов заявил, что знает Стрелковского и о его финансовых "операциях".

Скандал с Гогилашвили: главное

11 декабря в сети опубликовали видео со скандалом на блокпосте в Краматорске Донецкой области. На кадрах заместитель главы МВД Александр Гогилашвили с ругательствами и оскорблениями говорил с правоохранителями, попросившими у него документы. Чиновник также угрожал им.

После скандала и огласки Гогилашвили уволили с должности.

Однако история на этом не окончилась. Журналисты выяснили, что у Гогилашвили есть российское гражданство. Также он являлся помощником депутата Госдумы Николая Валуева, который в 2014 году поддерживал оккупацию Крыма.

Также, по этим данным, скандальный заместитель причастен к наркоторговле.

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