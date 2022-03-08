Это может быть катастрофой, – мэр Сум о необходимости лекарств и продуктов для людей

Враг продолжает совершать циничные и сознательные авиаудары по гражданскому населению. В ночь на 8 марта оккупанты обстреливали жилые кварталы в Сумах и возле города.

Ситуация в Сумской области остается напряженной и сложной. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Сум Александр Лисенко.

Важно Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум, – Верещук

Водо- и теплоснабжение под угрозой, а электроснабжение частично отсутствует. Однако, как отметил мэр, Тероборона и Вооруженные силы держат удар врага.

Лысенко сообщил, что в городе сейчас нужны лекарства, продукты. В Сумах проводят инвентаризацию оставшегося в городе продовольствия. Больницы работают, хватает еще лекарств, однако запасы медикаментов заканчиваются, поэтому Сумы обращаются к организациям с просьбой о помощи.

Нужны "зеленые коридоры", чтобы помощь приезжала в город. Потому что это может быть катастрофой, если не будет хватать (пищи и медикаментов),

– резюмировал мэр Сум.

По его словам, на разных запасах город сможет продержаться еще несколько дней.

Александр Лысенко прокомментировал ситуацию в Сумах: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!