Авиационный эксперт Богдан Долинце пояснил 24 Каналу, что в настоящее время развивается украинская и европейская программа Freyja. Создание альтернативной европейской системы противоракетной защиты приведет к конкуренции с Соединенными Штатами.

Кому невыгодна баллистика Украины

Создание этой системы также позволит Европе быть более гибкой в своей защите. Но самой большой проблемой при появлении таких комплексов является небольшой производственный потенциал. Он не превышает 800 единиц в год.

В мире потребность и спрос превышают этот показатель как минимум в 10 раз. То есть на ближайшие 10–15 лет производитель уже загружен заказами. Нарастить объемы выпуска за последнее время не слишком удалось,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Увеличение количества дополнительных противоракет, выпускаемых на заводе, увеличило объем производства лишь на 50–100 ракет в год.

Появление такой европейской платформы может привести к созданию значительно более дешевого комплекса, в частности благодаря более низкой стоимости противоракет. Ведь в комплексе Patriot одна ракета-перехватчик стоит от 3 до 5 миллионов долларов.

Авиационный эксперт о нюансах создания противоракетной обороны: смотрите видео

Уже много лет США пытаются создать альтернативное решение, чтобы для перехвата баллистических ракет использовать ракету стоимостью до одного миллиона. Но пока успехов в этом нет.

Появление такого решения в Европе может изменить ситуацию, ведь это будет один из самых экономически эффективных противоракетных комплексов в мире. По своей стоимости и эффективности он будет конкурировать даже с имеющимися российскими комплексами С-400,

– подчеркнул Богдан Долинце.

Стоит отметить, что благодаря ценовой политике такой комплекс может вытеснить Россию со всех рынков, на которых она продавала свои С-400. Также он может заинтересовать страны, которые ранее приобретали американский "Пэтриот". Его стоимость вместе с ракетами и пусковыми радарами может превышать один миллиард долларов. В то же время стоимость такого европейского комплекса оценивается в два раза дешевле.