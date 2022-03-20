Это может стать и реальностью Европы: как будет выглядеть война в Берлине – видеопредположение
Источник:телеграм-канал "Правда Геращенко"
В сети показали очередной ролик с тем, как может выглядеть бомбардировка европейских городов. На этот раз под "обстрелом" Берлин.
Украинское сообщество пытается достучаться до всего мира любыми способами. Один из них – мощные и одновременно жуткие видео. На них показывают, как российская армия может бомбить другие мирные города Европы. К примеру, Берлин.
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Такой может быть реальность и в столице Германии
Если бы война добралась до Берлина…,
– подписано видео.
На нем можно увидеть девушку, которая делает селфи на фоне Бранденбургских ворот. В какой-то миг над ней пролетает вражеский самолет, сбрасывающий бомбы.
Не обходят, по замыслу создателей ролика, российские наемники и 368-метровую берлинскую телебашню. Она, отметим, – самое высокое здание целой Германии, а также второе по высоте по всей Европе.
Так может выглядеть бомбардировка Берлина Россией:
"Бомбардируют" на видео и другие достопримечательности Берлина, а также жилые кварталы города, где живут мирные горожане.
Ранее в сети распространялось похожее видео с Парижем. Его тоже с помощью компьютерной графики "бомбили" российские истребители.