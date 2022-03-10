Это можно сделать быстро, – Зеленский о присоединении Украины к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта дал интервью немецкой газете Die Zei. Среди прочего говорилось и о перспективах вступления нашей страны в Европейский Союз.

У Владимира Зеленского спросили следующее: "Вы подали заявку на членство в ЕС. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС хочет обсудить заявку в ближайшие несколько дней. Чего Вы ожидаете от такого присоединения?"

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Украина стремится в Евросоюз, и быстро

Это можно сделать быстро. Украина и без того очень тесно интегрирована с Евросоюзом. Наши люди абсолютно ценят свободу и демократию. Мы доказали это даже в полномасштабной войне. Что еще нужно?

– ответил глава государства.

И добавил, что "Евросоюз получит в результате членства Украины в своем составе нацию, которая на сегодняшний день является ключевым борцом на континенте за свободу, за демократию, за равенство, а значит и за Европу".

А для Украины – это завершение очень долгого пути к европейскому сообществу, частью которого мы являемся исторически,

– подытожил Зеленский.

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Мы ждем конкретного сигнала, – Зеленский о рассмотрении заявки Украины на членство в ЕС