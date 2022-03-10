У Володимира Зеленського запитали таке: "Ви подали заявку на членство в ЄС. Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС хоче обговорити заявку в найближчі кілька днів. Чого Ви очікуєте від такого приєднання?"
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Україна прагне в Євросоюз, і швидко
Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом. Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно?
– відповів глава держави.
І додав, що "Євросоюз отримає внаслідок членства України у своєму складі націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу".
А для України – це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично,
– підсумував Зеленський.
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Ми чекаємо на конкретний сигнал, – Зеленський про розгляд заявки України на членство в ЄС