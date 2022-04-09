Это наша страшная боль, – Зеленская о разрушении россиянами украинских городов и убийствах людей

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, какие самые болезненные моменты в войне для нее лично.

Елена Зеленская призналась, что уже в первый день русская армия пересекла границу, показав свою лживую натуру.

Достойно внимания Елена Зеленская рассказала, как говорит со своими детьми о войне

"Россия тогда, как и сейчас, солгала, когда заявила, что нацелена только на военные объекты. На самом деле 24 февраля их нападения убили гражданскую диспетчерку газовой службы Светлану в Чугуеве, которая просто выполняла свою работу. Это был первый день", – рассказала Елена Зеленская.

В последующие дни ситуация только усугублялась. Ведь от обстрелов русских оккупантов погибали и дети. В общей сложности количество погибших детей – более 200. По словам Зеленской, каждый такой случай – показателен.

Особую страшную боль у нее вызывает Мариуполь, который заблокирован и разрушен. Как и ситуация в Киевской области после того, как оттуда ушли российские захватчики, и мир получил возможность воочию увидеть те зверства, которые они совершали.

"Мир узнал название Буча. Это один из когда-то красивых городов вблизи столицы, но такие ужасы можно наблюдать в десятках сел и городов Киевщины. Люди убиты на улице. Не военные, а гражданские! Могилы у детских площадок. Я даже не могу это описать. Это отнимает у меня дар речи", – рассказала Елена Зеленская.

Она убеждена, что таким образом Россия оставила послание.

"Надеюсь, мы не единственные, кто видит посыл, который отправляет Россия. Это сообщение адресовано не только нам. Это их послание миру! Такое может произойти с любой страной, которая не нравится России", – отметила Елена Зеленская.