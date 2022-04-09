Олена Зеленська зізналася, що вже перший день російська армія перетнула межу, показавши свою брехливу натуру.

Варте уваги Олена Зеленська розповіла, як говорить зі своїми дітьми про війну

"Росія тоді, як і зараз, збрехала, коли заявила, що націлена лише на військові об’єкти. Насправді 24 лютого їхні напади вбили цивільну диспетчерку газової служби Світлану в Чугуєві, яка просто виконувала свою роботу. Це був перший день", – розповіла Олена Зеленська.

В наступні дні ситуація лише погіршувалася. Адже від обстрілів російських окупантів гинули і діти. Загалом кількість загиблих дітей – понад 200. За словами Зеленської, кожен такий випадок – показовий.

Особливий страшний біль в неї викликає Маріуполь, який є заблокований та зруйнований. Як і ситуація в Київській області після того, як звідти пішли російські загарбники, і світ отримав змогу на власні очі побачити ті звірства, які вони чинили.

Світ дізнався назву Буча. Це одне з колись красивих міст поблизу столиці, але такі жахи можна спостерігати в десятках сіл і міст на Київщині. Люди вбиті на вулиці. Не військові, а цивільні! Могили біля дитячих майданчиків. Я навіть не можу це описати. Це забирає в мене дар мови,

– розповіла Олена Зеленська.

Вона переконана, що в такий спосіб Росія залишила послання.

"Сподіваюся, ми не єдині, хто бачить посил, який відправляє Росія. Це повідомлення адресовано не тільки нам. Це їхнє послання світові! Таке може статися з будь-якою країною, яка не подобається Росії", – відзначила Олена Зеленська.