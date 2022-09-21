Путин пригрозил миру ядерным оружием

владимир путин в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".

Путин заявил, что при угрозе использует ядерное оружие

В своей "речи" путин подчеркнул, что не блефует. Заявление о применении ядерного оружия в ответ на "угрозы" Запада прозвучало во время объявления диктатором частичной мобилизации в россии.

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Тем кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна обладает разными средствами массового поражения, а по отдельным компонентам и более современными. И при угрозе территориальной целостности нашей страны мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства,

– отметил путин.

Российский диктатор похвастался, что у россии ядерное вооружение превосходит вооружение стран НАТО.

Путин объявил частичную мобилизацию: коротко

По словам путина, с сегодняшнего дня – 21 сентября – в россии объявлена ​​частичная мобилизация. Следовательно, на службу отправят тех, кто:

находится в запасе и тех, кто проходил службу;

имеет определенные военно-учетные специальности;

также имеет военный опыт.

Путин заверил, что набранные на службу будут сначала проходить военную подготовку. Мол, только после этого их отправят в воинскую часть.

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