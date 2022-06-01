Это не бывшие вагнеровцы, они еще остались, – Арестович объяснил уничтожение ЧВК "Лига"

Украинские бойцы героически уничтожили крупное подразделение частной военной компании "Лига", которую часто называют бывшими вагнеровцами. Однако это не совсем так.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно рассказал Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента. По его словам, наемники из ЧВК "Вагнера" еще остались.

Украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев на Донбассе

Оккупантов из "Лиги" бросали на сложные направления, – Арестович

Еще ранее сообщали о том, что в районе Попасной в Луганской области действует ППК "Лига", которые являются бывшими вагнеровцами. Якобы именно с помощью этой Лиги Россия и захватила Попасную, Светлодарск, Троицкое и Мироновское. Однако, как отметил советник руководителя Офиса Президента, представление об этих наемниках ошибочно.

ЧВК "Лига" – это не бывший ЧВК "Вагнера". Вагнеровцы остались, никуда не делись,

– подчеркнул Арестович.

Он пояснил, что наемники из "Лиги" принимали и активно участвуют в Донецкой и Луганской областях. Туда преимущественно набирают людей, имеющих военный опыт, а также искусные в разведке, диверсиях и т.д.

"Действительно, (оккупанты из "Лиги" – 24 канал) что-то умеют и отличаются боеспособностью. Их бросали на направления сложных боевых действий. Например, уличные бои в Попасной. Город брала "сборная солянка" российских мотострелков, десантников и этих ПВК", – констатировал советник главы ОП.

Эксклюзивное интервью Алексея Арестовича: смотрите видео 24 канала

Сколько погибло людей в подразделении

Арестович отметил, что захватчики из "Лиги" имеют огромные потери. Однако у него нет конкретных деталей об уничтожении их подразделения, а "плодить слухи не хочется".

"Не знаю, сколько их там конкретно погибло не знаю. Будет информация – скажу", – сообщил он, добавляя, что говорится о десятках погибших, а не сотнях, как бы этого хотелось.

Сотни (погибших из ПВК "Лига" – 24 канал) – это слишком много. Что-то вроде фантастики. Сотни – это очень повезло. Такое было. Особенно в начале (вторжение России – 24 канал), но сейчас это редкость,

– резюмировал советник руководителя ОП.

Как отметил Арестович, после уничтожения крупного вражеского подразделения нашим защитникам стало легче не только из-за этого, а поскольку подошла артиллерия, потому что до этого на этом участке не наносили мощных ударов в глубину обороны противника более недели, но сейчас начали.

Последние заявления Арестовича 24 канала: кратко

Арестович рассказал, что на Херсонщине вероятнее всего обнаружили новую массовую расправу с гражданскими людьми, похожую на зверства в Буче на Киевщине. "По информации, нуждающейся в уточнении, произошла маленькая Буча в Херсонской области", - отметил советник главы ОП.

Также он заявил, что есть вероятность того, что российские оккупанты будут двигаться в Запорожье . Мол, они готовятся, но "посмотрим, будет ли это".

В частности, Арестович подтвердил то, что в городе Лимане Донецкой области был ранен главарь боевиков Денис Пушилин. Советник главы ОП рассказал , что среди пострадавших были и представители верхушки российской власти, кого-то из них вообще уничтожили.

Главный командующий российским вторжением в Украину генерал Александра Дворникова не появляется на людях уже более двух недель. Арестович считает , что не исключено, что в Кремле ему уже ищут замену.

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