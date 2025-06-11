"Это не финал": Драпатый покидает пост командующего Сухопутными войсками
- Генерал-майор Михаил Драпатый покидает пост командующего Сухопутных войск после полугода работы, отмечая прогресс в структурной перестройке и обновлении руководящего состава.
- Драпатый подчеркнул, что покидает пост с верой в продолжение начатых изменений, отмечая обновление почти половины руководящего состава и структурную перестройку системы боевого обучения.
Генерал-майор Михаил Драпатый покидает пост командующего Сухопутными войсками, который занимал около полугода. Он назвал результаты своей работы в должности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
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Как прокомментировал Драпатый оставление должности
"Ухожу с должности со спокойной совестью – и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца", – написал он.
По его словам, командование Сухопутных войск на момент его назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Поэтому, он работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему.
Не жалею ни за один день своей работы. Все, что умел, знал и мог – я отдал здесь. Командование Сухопутных войск только в начале изменений. Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы – пересмотрены,
– отметил он.
Кроме вышеупомянутого, Михаил Драпатый отметил, что оставляет после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места. По его словам, это не финал, а "переход к следующему этапу".
Какие результаты его пребывания в должности
По его словам, за полгода обновлено почти половину руководящего состава, однако не все кадровые изменения удалось реализовать через систему, которая "продолжает сопротивляться и собственное самосохранение ставит выше интересов страны и войска".
Также он рассказал, что обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. Кроме того, начата структурная перестройка системы боевого обучения. Изменен командующий подготовки и часть руководства, очищены некоторые центры и программы.
Также Драпатый сообщил о новых руководителях в управлениях БПЛА, РЭБ и кибербезопасности, которые дали положительную динамику. По его мнению, подразделения развиваются системно, с учетом реальных запросов фронта.
Среди всего генерал-майор рассказал о цифровой трансформации управления, переформатирование логистического блока, построение системной коммуникации на ответственности. Также запущено системное противодействие коррупционным практикам и подобному.
Напомним, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после ракетного удара России по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ 1 июня.