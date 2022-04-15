Это не Янукович, – Данилов намекнул, кто должен был возглавить марионеточное правительство

Российские захватчики хотели создать в Украине подконтрольное себе правительство. В Совете национальной безопасности и обороны знают, кто его должен был возглавить.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, смешно думать, что россияне хотели поставить руководить страной Виктора Януковича, Виктора Медведчука или Евгения Мураева.

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"Скажем так, я понимаю, кого они готовили на эту должность. И это не Медведчук и не Янукович", – заявил Данилов.

Кого подозревают

Секретарь СНБО сказал, что пока не может рассказать, кто именно должен был возглавить марионеточное правительство. Однако он отметил, что речь идет о людях в больших погонах именно в Украине.

Россияне нами никогда править не могли, это невозможно. Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства,

– сказал Данилов.

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