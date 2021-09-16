Это не клуб для избранных, – президент Польши Дуда хочет, чтобы Украина вступила в ЕС

Президент Польши поддержал вступление Украины в ЕС. Анджей Дуда подчеркнул, что Евросоюз должен продемонстрировать, что организация не клуб для избранных, а открыта для желающих.

Дуда уверен, Евросоюз не будет вызывать доверия, если не могут вступить те государства, которые предпринимают для этого усилия. Об этом глава Польши сообщил во время неформальной встречи президентов парламентских и полупрезидентских стран ЕС.

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Дуда поддерживает стремление Молдовы и Украины вступить в ЕС

По словам польского президента, сейчас "железный занавес" заключается в таможенных барьерах, визовых ограничениях и бесперспективности членства. Дуда поддерживает стремление Украины и Молдовы по направлению к ЕС.

Сила нашего сообщества и его восприятие в мире должны вытекать из его авторитета. Я говорю о расширении. Мы – Европа, континент, а не клуб для избранных,

– отметил Дуда.

Также глава государства заверил в поддержке официального Киева: мол, и через 10 – 15 лет даже другой президент Польши будет говорить то же самое.

Президент Эстонии подчеркнула удаленность Украины от ЕС

Тем временем, у президента Эстонии Керсти Кальюлайд совсем другое мнение, чем у Дуды. Политик убеждена, что Украину от Евросоюза, как и от НАТО, отделяют "световые годы".

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Глава Эстонии об этом заявила во время визита в Киев. Она назвала несколько проблем, которые являются препятствием украинской евроинтеграции. Речь идет о невыполнении необходимых критериев, олигархизации и коррупции. Несмотря на это Кальюлайд говорит, что поддерживает желание попасть в ЕС как Украины, так и Молдовы.