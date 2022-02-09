Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Вряд ли России нужна еще и эта проблема.

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"Это не Крым, это – разодранные войной территории с уничтоженной экономикой, инфраструктурой и очень бедными людьми", – подчеркнул Ярош.

Обратите внимание! В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволит "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.

Как добавил Ярош, понятно, что Москва и Санкт-Петербург – это "не совсем Россия", ведь в "глубинках" люди находятся в плачевном положении. В то же время длительное правление Владимира Путина россиянам также уже надоедает. Дестабилизационных факторов там очень много.

Ввиду этого, дополнительные проблемы Кремлю совсем не нужны.

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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

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