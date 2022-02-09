Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Вряд ли России нужна еще и эта проблема.
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"Это не Крым, это – разодранные войной территории с уничтоженной экономикой, инфраструктурой и очень бедными людьми", – подчеркнул Ярош.
Как добавил Ярош, понятно, что Москва и Санкт-Петербург – это "не совсем Россия", ведь в "глубинках" люди находятся в плачевном положении. В то же время длительное правление Владимира Путина россиянам также уже надоедает. Дестабилизационных факторов там очень много.
Ввиду этого, дополнительные проблемы Кремлю совсем не нужны.
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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Возможное признание боевиков: что известно
- Россия уже более 8 лет поддерживает и контролирует боевиков на временно оккупированном Донбассе. Несмотря на это, Кремль до сих пор официально их не признал.
- Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они начали разрабатывать соответствующий законопроект.
- Документ 19 января зарегистрировали в Госдуме. Законопроект планируют рассмотреть уже в феврале.
- Кроме того, коммунисты обратились к Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
- На заседании Трехсторонней контактной группы 26 января российская делегация пыталась оправдать свои попытки узаконить боевиков на Донбассе.