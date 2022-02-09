Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Навряд чи Росії потрібна ще й ця проблема.
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"Це не Крим, це – роздерті війною території зі знищеною економікою, інфраструктурою та дуже бідними людьми", – наголосив Ярош.
Як додав Ярош, зрозуміло, що Москва та Санкт-Петербург – це "не зовсім Росія", адже у "глибинках" люди перебувають у жалюгідному становищі. Водночас тривале правління Володимира Путіна росіянам також вже набридає. Дестабілізаційних факторів там дуже багато.
Зважаючи на це, додаткові проблеми Кремлю зовсім не потрібні.
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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Можливе визнання бойовиків: що відомо
- Росія вже понад 8 років підтримує та контролює бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі. Попри це, Кремль досі офіційно їх не визнав.
- Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи. Вони почали розробляти відповідний законопроєкт.
- Документ 19 січня зареєстрували у Держдумі. Законопроєкт планують розглянути вже у лютому.
- Крім того, комуністи звернулися до Путіна з проханням якнайшвидше провести переговори з керівництвом Донецька та Луганська, аби створити правову основу міждержавних відносин та для регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги.
- На засіданні Тристоронньої контактної групи 26 січня російська делегація намагалась виправдати свої спроби узаконити бойовиків на Донбасі.