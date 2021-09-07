Это не легенда, – Малюська рассказал, как с Зеленским создавали закон об олигархах

Главный автор законопроекта об олигархах – президент Владимир Зеленский. Это не формальность или легенда. Он действительно вместе с рабочей группой определял содержание документа.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица". Он рассказал, что Зеленскому помогали юристы.

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Как создавали документ с Зеленским

Как отметил Малюська, президент попросил юристов из его команды предоставить возможные опции о том, что может быть в этом законе. После этого он выбрал те варианты, которые считал приемлемыми учитывая ситуацию, что сложилась в стране.

Ключевым decision maker (тот, кто принимает решение – 24 канал) был президент. Это действительно так. Это не какая-то легенда или опрокидывание ответственности – это действительно большой вклад в текст законопроекта,

– заявил министр юстиции.

Он добавил, что юристы должны были оформить все надлежащей юридической формой. Им нужно было показать, какие опции возможны, какие процедуры могут существовать.

Законопроект об олигархах: на каком этапе

Его поддержала Рада в первом чтении 1 июля. В июне его внес в Раду Зеленский.

Если законопроект примут в целом – в Украине создадут реестр олигархов. Такой статус будет давать Совет нацбезопасности и обороны.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова раскритиковала документ.

Первую часть интервью с Денисом Малюськой читайте на сайте 24 канала ужеНе пропустите!