Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи". Він розповів, що Зеленському допомагали юристи.
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Як створювали документ зі Зеленським
Як зазначив Малюська, президент попросив юристів з його команди надати можливі опції про те, що може бути в цьому законі. Після цього він обрав ті варіанти, які вважав прийнятними з огляду на ситуацію, що склалася в країні.
Ключовим decision maker (той, хто ухвалює рішення – 24 канал) був президент. Це справді так. Це не якась легенда чи перекидання відповідальності – це справді великий внесок у текст законопроєкту,
– заявив міністр юстиції.
Він додав, що юристи мали оформити усе належною юридичною формою. Їм потрібно було показати, які опції можливі, які процедури можуть існувати.
Законопроєкт про олігархів: на якому етапі
- Його підтримала Рада у першому читанні 1 липня. У червні його вніс до Ради Зеленський.
- Якщо законопроєкт ухвалять вцілому – в Україні створять реєстр олігархів. Такий статус надаватиме Рада нацбезпеки й оборони.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розкритикувала документ.