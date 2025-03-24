Это не патриоты, – Скрыпин сделал резкое заявление о Порошенко и его команде

Журналист Роман Скрыпин, долгое время работавший с Петром Порошенко, сделал резкое заявление, назвав политика спекулянтом на ВСУ, который спрятал состояние и сыновей, а его команду – не патриотами, а такими, "на которых клеймо негде ставить".

Соответствующий резкий монолог Скрыпин озвучил в прямом эфире на ютуб-канале UMN, отмечает 24 Канал.

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"Цинизм, который присущ "п'ятому сивичолому", меня не то что выбешивает, а просто... Твои два сына живут в Британии, ты спрятал все свои активы в так называемый "фонд Ротшильдов". Все, что можно было сделать для того, чтобы сохранить свою за*ницу, ты сделал. Ты спекулируешь на том, что ты помогаешь украинской армии – "это сокровище". Иди на х** со своим сокровищем! Потому что ты не тот человек, который переживает за Украину. Это про Порошенко", – сказал Роман Скрыпин.

По его словам, вся команда политика тоже не является патриотами.

Его политическая сила... Я уже устал пересказывать: Ирина Геращенко работала на канале "Интер", рассказывала, что Гонгадзе жив, потом с Медведчуком фотографировалась. Артур Герасимов, который является заместителем, извините, целой фракции – это же сепаратист луганский. Леша Гончаренко – там негде печать ставить. И дальше мы можем взять по списку пройтись и понять, что это не патриоты,

– заявил журналист.

Также Скрыпин в эфире:

назвал Порошенко виновным в сдаче Крыма под ЧФ России, поскольку тот "лично лоббировал вопрос Черноморского флота России в АРК";

напомнил о хищении при президентстве Порошенко украинской оборонной промышленности Свинарчуками, уничтожении сотен тысяч тонн боеприпасов на военных складах и ликвидации верховенства права в Украине.

Что Порошенко мешало сделать верховенство право при своей каденции на посту президента? Он сделал все, чтобы его не было. И как бы это смешно не было и не звучало, но основное требование со стороны Европейского Союза и НАТО, чтобы в Украине было верховенство права. Этого не произошло при Порошенко. Он вообще препятствовал установлению верховенства права! Нарушал Конституцию, как только мог, нарушал все законы, как только мог. И дальше нарушает, потому что если бы было верховенство права, он бы уже сидел,

– подчеркнул журналист.

Как ранее заявляли СМИ, Петр Порошенко требовал учесть интересы Москвы при размещении флота России в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки предостережениям СНБО.



Ранее сообщалось, что большинство украинцев считают справедливыми примененные к Петру Порошенко, Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству средства и не понесут юридическую ответственность.