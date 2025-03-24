Відповідний різкий монолог Скрипін озвучив в прямому ефірі на ютуб-каналі UMN зазначає 24 Канал.

Дивіться також Порошенко потрапив під санкції: яким капіталом володіє 5 президент України

"Цинізм, який властивий "п'ятому сивичолому", мене не те що вибішує, а просто… Твої два сини живуть в Британії, ти сховав всі свої активи в так званий "фонд Ротшильдів". Все, що можна було зробити для того, щоб зберегти свою д*пу, ти зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську – "це скарб". Іди на х** зі своїм скарбом! Тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Це про Порошенка", – сказав Роман Скрипін.

За його словами, вся команда політика теж не є патріотами.

Його політична сила… Я вже втомився переказувати: Ірина Геращенко працювала на каналі "Інтер", розказувала, що Гонгадзе живий, потім з Медведчуком фотографувалась. Артур Герасимов, який є заступником, вибачте, цілої фракції – це ж сепаратист луганський. Льоша Гончаренко – там нема де печатку ставити. І далі ми можемо взяти по списку пройтися і зрозуміти, що це не патріоти,

– заявив журналіст.

Також Скрипін в ефірі:

назвав Порошенка винним у здачі Криму під ЧФ Росії, оскільки той "особисто лобіював питання Чорноморського флоту Росії в АРК";

нагадав про розкрадання за президентства Порошенка української оборонної промисловості Свинарчуками, знищення сотень тисяч тонн боєприпасів на військових складах та ліквідацію верховенства права в Україні.

Що Порошенку заважало зробити верховенство право за своєї каденції на посаді президента? Він зробив все, щоб його не було. І як би це смішно не було і не звучало, але основна вимога з боку Європейського Союзу і НАТО, щоб в Україні було верховенство права. Цього не відбулося за Порошенка. Він взагалі перешкоджав встановленню верховенства права! Порушував Конституцію, як тільки міг, порушував всі закони, як тільки міг. І далі порушує, тому що якби було верховенство права, він би уже сидів,

– підкреслив журналіст.

Як раніше заявляли ЗМІ, Петро Порошенко вимагав врахувати інтереси Москви під час розміщення флоту Росії в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму "Севморзаводі" у Севастополі, всупереч застереженням РНБО.



Раніше повідомлялось, що більшість українців вважають справедливими застосовані до Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського санкції й виступають проти їх зняття, поки ті не повернуть державі кошти та не понесуть юридичну відповідальність.