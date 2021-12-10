Это не последнее решение, – глава НАПК рассказал о санкциях США против украинских коррупционеров

В США приняли антикоррупционную стратегию, которая предусматривает борьбу с коррупцией во всем мире. В частности такое решение будет иметь последствия и для Украины.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он подчеркнул, что решения по санкциям, которые объявили 9 декабря, – часть антикоррупционной стратегии США.

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Пораженная коррупцией Украина

Речь идет о новых санкциях США, которые ввели против экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и экс-регионала Андрея Портнова. Ограничения предусматривают запрет на въезд в США и блокирование всех финансовых активов в банках США.

Я уверен, что вчерашнее решение – не последнее,

– подчеркнул Новиков.

По его словам, в Белом доме считают, что Украина до сих пор поражена коррупцией. Однако подчеркнули, что у нас есть уникальные инструменты для борьбы с ней, например ProZorro и реестр деклараций.

40 миллионов на преодоление коррупции

Prozorro – это электронная система публичных закупок, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность получить их.

Глава НАПК сообщил, что в США вскоре проведут конкурсный отбор организации-подрядчика, которая будет реализовывать новый антикоррупционный проект в Украине на 40 миллионов долларов. Он должен поддержать усилия нашей страны в преодолении коррупции.

В частности, проект должен помочь перестроить государственные инструменты на цифровые и поддержать создание законных альтернатив коррупционным практикам (в частности привлечь коррупционеров к ответственности).

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