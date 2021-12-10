Это не последнее решение, – глава НАПК рассказал о санкциях США против украинских коррупционеров
Источник:24 канал
В США приняли антикоррупционную стратегию, которая предусматривает борьбу с коррупцией во всем мире. В частности такое решение будет иметь последствия и для Украины.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он подчеркнул, что решения по санкциям, которые объявили 9 декабря, – часть антикоррупционной стратегии США.
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Пораженная коррупцией Украина
Речь идет о новых санкциях США, которые ввели против экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и экс-регионала Андрея Портнова. Ограничения предусматривают запрет на въезд в США и блокирование всех финансовых активов в банках США.
Я уверен, что вчерашнее решение – не последнее,
– подчеркнул Новиков.
По его словам, в Белом доме считают, что Украина до сих пор поражена коррупцией. Однако подчеркнули, что у нас есть уникальные инструменты для борьбы с ней, например ProZorro и реестр деклараций.Справка. Prozorro – это электронная система публичных закупок, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность получить их.
40 миллионов на преодоление коррупции
Глава НАПК сообщил, что в США вскоре проведут конкурсный отбор организации-подрядчика, которая будет реализовывать новый антикоррупционный проект в Украине на 40 миллионов долларов. Он должен поддержать усилия нашей страны в преодолении коррупции.
В частности, проект должен помочь перестроить государственные инструменты на цифровые и поддержать создание законных альтернатив коррупционным практикам (в частности привлечь коррупционеров к ответственности).
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Санкции США: что известно
- Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 9 декабря анонсировала санкции против украинских коррупционеров. Она подчеркнула, что борьба с коррупцией требует совместных усилий государства, общества, СМИ и международных партнеров. Поэтому администрация Байдена обсудит эту тему на саммите за демократию.
- После этого 9 декабря в Госдепе США заявили о введении санкции против иностранцев.
- В перечень попал экс-глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий и его жена Ольга. Санкции против него ввели по подозрению в причастности к коррупционным схемам.
- Также санкции введены против экс-регионала Андрея Портнова. В комментарии указали, что он наладил связи с судами и правоохранительными органами благодаря взяткам. Кроме того, Портнову инкриминируют вмешательство в работу генпрокурора Украины и Конституционный Суд.