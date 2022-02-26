Это не правда, – в Венгрии говорят, что не блокировали отключение России от SWIFT

26 февраля 2022 , 14:48
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Петр Сиярто в Фейсбуке

Петр Сиярто заявил, что Венгрия не блокировала санкции против России. В частности относительно отключения страны-агрессора от SWIFT.

Об этом венгерский министр иностранных дел сообщил в своих соцсетях в субботу, 26 февраля.

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Врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Давайте разъясним: это не правда! Мы никогда не высказывались против ни одного санационного предложения, ничего не блокировали,
– убеждает Сиярто.

Отключение России от SWIFT: что известно

Ранее информировалось, что четыре страны, а именно Германия, Италия, Венгрия и Кипр, выступили против отключения России от межбанковской системы SWIFT. Однако трое изменили мнение:

Итак, ныне единственной страной, блокирующей отключение России от системы SWIFT, является Германия.

Автор: Олег Васьків