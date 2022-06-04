Это не просто фандрейзинг, – Зеленский выступил на презентации платформы United24 в США

Президент Владимир Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне. Это программа привлечения средств для помощи Украине.

Зеленский подчеркнул, что российская армия пытается не только убить больше людей, но и разрушить всю инфраструктуру, необходимую для жизни.

Инициированная Зеленским платформа United24 за первую неделю работы собрала 25,8 миллиона долларов

Российская армия превращает все в руины

Президент рассказал Вашингтону, что после российских военных в Украине остаются развалины, выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Однако люди должны быть куда возвращаться уже сегодня.

Вот почему я инициировал создание специальной платформы – United24. Это не просто фандрейзинг. Это одна из возможностей доказать России, что зло не сможет победить,

– объяснил Зеленский.

История медсестры, потерявшей самых родных

Политик рассказал историю Светланы Клименко – медсестры из Иванкова на Киевщине. В первый день российского вторжения, 24 февраля, Светлана потеряла мужчину. Он работал фельдшером скорой и поехал по вызову в том районе, где россияне пытались наступать на Киев. С первого дня полномасштабной войны его считают пропавшим без вести. Война забрала и другого родного человека Светланы – сына, погибшего в Мариуполе.

Светлана до 1 апреля находилась в оккупации. Несмотря на боль и потери, медсестра не сдалась, она выполняла свою работу. Женщина продолжала работать в больнице Иванкова и спасала людей. Когда Зеленский встретился со Светланой, она рассказала, что благодаря работе она держалась, спасение других стало смыслом ее жизни. Светлана продолжает работать до сих пор, как и тысячи других медсестер и врачей.

Мы должны сделать все, чтобы помочь им. Чтобы им было чем лечить, чтобы им было где лечить, чтобы у нас появились бронированные скорые, которые россияне не смогут расстреливать, как делают это сейчас,

– подчеркнул президент.

Присоединиться к помощи может каждый

Тысячи раненых нуждаются в помощи, тысячи объектов инфраструктуры нуждаются в восстановлении. Зеленский рассказал собравшимся в США, что они могут приобщиться к помощи. Каждый может выбрать, как именно: отстраивая мост в Ирпень или покупая оборудование, благодаря которому Светлана Клименко или другие коллеги смогут спасать жизнь.

Зеленский заверил, что эта помощь будет направлена быстро и максимально эффективно и прозрачно. Он добавил, что благодаря вкладам имена благотворителей навсегда останутся в истории Украины. Следовательно, президент призвал мир присоединяться к United24.

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