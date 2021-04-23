В Кремле уверяют: то, что Минск не признает аннексию Крыма, мол, не осложняет российско-белорусские отношения. Кроме того, об этом якобы не говорят.

Так, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский лидер Владимир Путин не обсуждают тему "признания Крыма". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кстати Путин хочет быть собирателем земель славянских, – военный эксперт из России о союзе с Беларусью

Это совсем не усложняет. Вы знаете, что отношения многопрофильные, в рамках Союзного государства развиваются интеграционные процессы, очень-очень много общих тем,

– сказал представитель.

Говорят ли о "слиянии" Беларуси и России

Песков отметил, что вопроса слияния государств в одно нет, но есть вопросы интеграции. По словам пресс-секретаря, это постоянный процесс, который все время находится на повестке дня.

Российский политик добавил, что тему российской военной базы в Беларуси в последнее время не поднимали.

Что в Беларуси говорили об оккупации Крыма раньше