Это не осложняет отношения, – Кремль о позиции Беларуси по Крыму
В Кремле уверяют: то, что Минск не признает аннексию Крыма, мол, не осложняет российско-белорусские отношения. Кроме того, об этом якобы не говорят.
Источник:Интерфакс-Украина
Так, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский лидер Владимир Путин не обсуждают тему "признания Крыма". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Это совсем не усложняет. Вы знаете, что отношения многопрофильные, в рамках Союзного государства развиваются интеграционные процессы, очень-очень много общих тем,
– сказал представитель.
Говорят ли о "слиянии" Беларуси и России
Песков отметил, что вопроса слияния государств в одно нет, но есть вопросы интеграции. По словам пресс-секретаря, это постоянный процесс, который все время находится на повестке дня.
Российский политик добавил, что тему российской военной базы в Беларуси в последнее время не поднимали.
Что в Беларуси говорили об оккупации Крыма раньше
- В 2019 году Лукашенко уверял, якобы Крым – это российская территория и Украина его не вернет.
- Впоследствии белорусский чиновник отметил, что "аннексия – это неправильно".
- Зато лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская неоднократно подчеркивала, что Крым – это Украина. Она заявила, что готова повторить это во время своего визита в Киев.
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