У Кремлі запевняють: те, що Мінськ не визнає анексію Криму, мовляв, не ускладнює російсько-білоруські відносини. Крім того, про це нібито не говорять.

Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та кремлівський лідер Володимир Путін не обговорюють тему "визнання Криму". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До речі Путін хоче бути збирачем земель слов'янських, – військовий експерт з Росії про союз із Білоруссю

Це зовсім не ускладнює. Ви знаєте, що відносини багатопрофільні, в рамках Союзної держави розвиваються інтеграційні процеси, дуже-дуже багато спільних тем,

– сказав речник.

Чи говорять про "злиття" Білорусі та Росії

Пєсков зазначив, що питання злиття держав в одне немає, але є питання інтеграції. За словами прессекретаря, це постійний процес, який весь час перебуває на порядку денному.

Російський політик додав, що тему російської військової бази в Білорусі останнім часом не підіймали.

Що у Білорусі говорили про окупацію Криму раніше