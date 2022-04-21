Это не жест доброй воли, – военный эксперт объяснил прекращение штурма "Азовстали"

Пропагандистские СМИ обнародовали видео, где якобы президент России Путин приказал остановить штурм "Азовстали" в Мариуполе. Пока неизвестно, правдивая ли это информация, но эксперты называют причины такого решения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что это не жест доброй воли. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Эксперт говорит, что россияне понимают, что не зайдут в те катакомбы (на "Азовстали" – 24 канал), потому что там погибнут многие их люди.

Они прекращают штурм "Азовстали" из-за того, что регулярные вооруженные силы России перебросили на восточное направление. В Мариуполь зашли кадыровцы и подразделения мобилизованных из самопровозглашенных псевдореспублик,

– заявил Жданов.

Кроме того, военный эксперт убежден, что бомбардировки завода будут продолжаться.

Жданов: Прекращение штурма "Азовстали" не является жестом доброй воли

Ситуация в Мариуполе очень сложная. Враг практически без остановки обстреливает город из артиллерии , а также наносит ракетные и авиаудары. Из-за этого город потерпел огромные разрушения, в том числе разбомблен и почти полностью уничтожен завод "Азовсталь". Под завалами остаются сотни людей , среди которых есть и дети.

К слову, ранее пойманный СБУ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, выступил с обращением к президентам России и Украины. Он предлагал обменять себя на гражданских и защитников Мариуполя. В Кремле отметили: сюжет видели, реакции пока нет.

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