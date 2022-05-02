Это неизбежно, – Яковенко предположил, сколько может длиться война

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже 68-й день. Вероятно, украинцы вынуждены будут выгонять российских оккупантов со своей земли еще в течение нескольких месяцев.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что это наиболее вероятный сценарий.

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Сколько продлится война

По его словам, сейчас президент России Владимир Путин не будет прибегать к каким-либо кардинальным действиям, к примеру, применению ядерного оружия. Пока у него еще нет такого безысходности.

Наиболее вероятный сценарий – это еще несколько месяцев войны. Не хочу говорить о более тяжелых вещах, но несколько месяцев, по моему мнению, это неизбежно,

– допустил Яковенко.

Единственный вариант

Как отметил журналист, Путин не может просто прекратить войну. Также он не станет подписывать ни один мирный договор. В то же время, никаких уступок со стороны украинского руководства тоже быть не может, поскольку любая из них – это капитуляция.

К слову С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию, – Данилов.

Журналист подчеркнул, что этого не произойдет, ведь украинское общество готово крушить и побеждать российского агрессора. Вот поэтому в этом случае остается только вариант продолжения войны.

Маленький шанс на скорейшее решение

По его мнению, остается еще маленькая надежда на то, что все больше людей в руководстве России понимают, что им нужно как-то жить, а не только воевать. Среди них генералитет, вероятно руководство ФСБ – это ключевые люди, которые могут что-либо изменить.

Считаю, что это единственная надежда решить проблему. Все остальное – очень медленные пути,

– отметил Яковенко.

По его словам, нельзя исключать того, что будет какая-либо попытка российской верхушки просто сменить власть. Пока вероятность этого очень невысока, но она существует.

Яковенко предположил, сколько может продолжаться война: смотрите видео



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