Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що це найбільш вірогідний сценарій.

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Скільки триватиме війна

За його словами, зараз президент Росії Володимир Путін не вдаватиметься до якихось кардинальних дій, до прикладу, застосування ядерної зброї. Поки у нього ще немає такої безвиході.

Найбільш вірогідний сценарій – це ще декілька місяців війни. Не хочу говорити про більш важкі речі, але декілька місяців, на мою думку, це неминуче,

– припустив Яковенко.

Єдиний варіант

Як наголосив журналіст, Путін не може просто припинити війну. Також він не стане підписувати жодного мирного договору. Водночас жодних поступок зі сторони українського керівництва теж бути не може, оскільки будь-яка з них – це капітуляція.

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Журналіст підкреслив, що цього не станеться, адже українське суспільство готове трощити та перемагати російського агресора. Саме тому в цьому випадку залишається тільки варіант продовження війни.

Маленький шанс на швидке рішення

На його думку, також залишається ще маленька надія на те, що все більше людей в керівництві Росії розуміють, що їм потрібно якось жити, а не тільки воювати. Серед них генералітет, ймовірно керівництво ФСБ – це ключові люди, які можуть щось змінити.

Вважаю, що це єдина надія швидко розв'язати проблему. Усе інше – дуже повільні шляхи,

– зазначив Яковенко.

За його словами, не можна виключати того, що буде якась спроба російської верхівки просто змінити владу. Поки вірогідність цього вкрай невисока, але вона існує.

Яковенко припустив, скільки може тривати війна: дивіться відео



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