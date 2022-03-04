Это неотвратимо, что они зайдут, но куда и задержатся ли - Арестович

4 марта 2022 , 16:42
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Это неотвратимо, что они зайдут, но куда и задержатся ли – большой вопрос, вопрос нашего с вами козацкого драйва и действий теробороны, Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что украинцы должны поддерживать боевой дух, сообщает 24 канал.

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Арестович четко сказал, что вход врага в города Украины неотвратим, но противодействовать ему нужно и важно.

Это неотвратимо, что они зайдут, но куда и задержатся ли  –  большой вопрос, вопрос нашего с вами козацкого драйва и действий теробороны, Вооруженных сил Украины,
 –  сообщил Алексей Арестович.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська