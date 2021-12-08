Это неприемлемо, – в Минкульте возмутились публичной дискуссией о количестве жертв Голодомора

Тема Голодомора чрезвычайно чувствительна и важна для каждого украинца. Поэтому безапелляционные заявления отдельных ученых относительно количества жертв в результате геноцида украинского народа неприемлемы.

Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политике. Там осудили отдельных ученых за некорректные дискуссии.

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В министерстве подчеркнули, что Голодомор – это страшная трагедия нашего народа.

Невыразимая боль и траур по жертвам должны объединять нас как нацию. В последнее время мы наблюдаем резкие безапелляционные заявления отдельных ученых относительно количества жертв

– говорится в министерстве.

Что вызывает возмущение

Еще в 2009 году Главное следственное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932 – 1933 годах. На ее основании в 2010 году Апелляционный суд Киева признал Голодомор геноцидом, назвал лиц, совершивших это преступление, а также на основании судебной научно-демографической экспертизы назвал количество погибших – 3,9 миллиона человек.

В то же время ряд ученых настаивают на значительно большем количестве жертв – 10,5 миллионов украинцев, из которых:

9 миллионов 108 тысяч 500 украинцев в УССР,

1 миллион 391 тысяча 500 украинцев в Северо-Кавказском крае РСФСР.

Позиция Министерства культуры и информационной политики однозначна: некорректная дискуссия на этот счет в публичной плоскости – неприемлема,

– заявили в Минкульте.

В этом контексте в министерстве назвали "неприятной неожиданностью" опубликованное накануне заявление в Фейсбуке Музея Голодомора.

"МКИП отмечает: музей как научно-исследовательское учреждение не может клеймить оппонентов и оперировать оценочными суждениями. Любые вновь открывшиеся данные о количестве жертв должны быть тщательно изучены специалистами и ни в коем случае не должны стать предметом манипуляций", – говорится в обращении министерства.

Что этому предшествовало

6 декабря Музей Голодомора обвинил авторов "Открытого письма", обнародованного 1 декабря, в распространении дезинформации относительно научных исследований и комплексных судебных экспертиз по определению численности украинцев, уничтоженных коммунистическим режимом.