Про це заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Там засудили окремих науковців через некоректні дискусії.

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У міністерстві наголосили, що Голодомор – це страшна трагедія нашого народу.

Невимовний біль та жалоба за жертвами має об'єднувати нас як націю. Натомість останнім часом ми спостерігаємо різкі безапеляційні заяви окремих науковців щодо кількості жертв

– мовиться у міністерстві.

Що викликає обурення

Ще у 2009 році Головне слідче управління Служби безпеки України порушило кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932 – 1933 роках. На її підставі у 2010 році Апеляційний суд міста Києва визнав Голодомор геноцидом, назвав осіб, які вчинили цей злочин, а також на підставі судової науково-демографічної експертизи назвав кількість загиблих – 3,9 мільйона осіб.

Водночас низка науковців наполягає на значно більшій кількості жертв – 10,5 мільйона українців, з яких:

9 мільйонів 108 тисяч 500 українців в УСРР,

1 мільйон 391 тисяча 500 українців у Північно-Кавказькому краї РСФРР.

Позиція Міністерства культури та інформаційної політики однозначна: некоректна дискусія з цього приводу у публічній площині – неприйнятна,

– заявили у Мінкульті.

У цьому контексті у міністерстві назвали "неприємною несподіванкою" опубліковану напередодні заяву у фейсбуці Музею Голодомору.

"МКІП наголошує: музей як науково-дослідна установа не може таврувати опонентів та оперувати оціночними судженнями. Будь-які нововиявлені дані про кількість жертв повинні бути ретельно вивчені фахівцями та в жодному разі не мають стати предметом маніпуляцій", – мовиться у зверненні міністерства.

Що цьому передувало

6 грудня Музей Голодомору звинуватив авторів "Відкритого листа", оприлюдненого 1 грудня, у поширенні дезінформації щодо наукових досліджень та комплексних судових експертиз з питань встановлення чисельності українців, знищених комуністичним режимом.