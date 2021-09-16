Это нервирует Путина, он потерял страну – "слуга" Бардина о пути Украины в ЕС
Источник:24 канал
Для Украины стоит важная задача – наладить энергоресурсы и энергосети со странами Европейского Союза, потому что в течение длительного времени в Украине никто этим не занимался. Никто не знал, что Россия оккупирует наши территории.
Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сказала народный депутат от "Слуги народа" и член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Марина Бардина. Она отметила, что 8 год войны с Россией подталкивает Украину пересмотреть вопрос энергетической независимости.
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"Надо пересмотреть вопрос дипломатических отношений даже с Россией. Сегодня отношения с Беларусью это вызов, учитывая, что происходит у нее с Россией", – отметила депутат.
Бардина: Путин рассматривал Украину как составляющую империи
По словам Бардиной, Украина продолжает определять для себя европейский путь развития. Это, конечно, не нравится Владимиру Путину, поскольку у него личные амбиции строить империю. Украину российский президент рассматривал как одну из составляющих империи.
Украина показала, что хочет быть частью Европейского Союза, что наше будущее за цивилизацией, за ценностями, развитием,
– отметила нардеп.
"Конечно, это все нервирует Путина, потому что он потерял страну, на которую рассчитывал, включая нас к имперским предпочтениям. Сегодня перед нами огромные вызовы", – добавила она.
Пропагандистские заявления Кремля
- Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что между украинцами и россиянами царят "родственные отношения". Он утверждает, что украинцы обманутые пропагандой.
- Сам же Путин в июне 2021 года сказал, что не видит разницы между украинцами и россиянами. Якобы из-за этого Россия не внесла Украину в список "недружественных государств".
- Также в июне Путин написал "статью" об "историческом единстве украинцев и русских".