Это никакая не ошибка, – Камельчук о "дырках" в своей декларации

В декларации нардепа Юрия Камельчука нашли нарушения на 6,9 миллиона гривен. Однако это не его ошибка.

Во время подачи деклараций якобы случился сбой сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сам депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Декларация Камельчука

На вопрос ведущей, как произошла такая ошибка в его декларации, Камельчук ответил: "Нет, это никакая не ошибка".

Как утверждает "слуга народа", 3 фирмы, которые он не указал в декларации, переданы в управление другому лицу. Об этом НАПК депутат якобы сообщил еще в 2019 году. При этом Камельчук отметил, что уставный капитал каждой из трех фирм составляет 1 000 гривен.

Квартиры у меня ни одной нет, это также является ошибкой. Потому что сайт НАПК во время подачи деклараций мной и моими помощниками имел технические сбои, о чем я обращался к руководству НАПК, но они так и не ответили. Юрий Камельчук Народный депутат

По словам Камельчука, он арендует квартиру и в открытом доступе есть информация, которую он подал в аппарат Верховной Рады для возмещения. Однако, как подчеркнул нардеп, "они считают это каким-то несовпадением".

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