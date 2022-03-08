Это о свободе, о будущем, – Зеленский отреагировал на запрет США импорта российской нефти
Владимир Зеленский заявил, что запрет на импорт нефти в США ослабит Россию. По его словам, в частности, экономически, политически и идеологически.
Соответствующее заявление президент сделал во время своего видеообращения к украинскому народу 8 марта.
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Это о свободе, это о будущем, о том, куда будет двигаться весь мир,
– сказал глава государства.
Владимир Зеленский также отметил, что запрет на импорт нефти и газа вводит и Великобритания. Он поблагодарил Бориса Джонсона за принципиальность.
Зеленский отреагировал на запрет импорта российской нефти: смотрите видео
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