Відповідну заяву президент зробив під час свого відеозвернення до українського народу 8 березня.

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Це про свободу, це про майбутнє, про те, куди буде рухатися весь світ,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що заборону на імпорт нафти та газу вводить і Велика Британія. Він подякував Борису Джонсону за принциповість.

Зеленський відреагував на заборону імпорту російської нафти: дивіться відео

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