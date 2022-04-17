Это обезьяны с оружием, – интервью девушки из Каховки о россиянах, жизни в оккупации и митингах

Город Каховка, как и большинство населенных пунктов Херсонщины, сейчас временно находится под российской оккупацией. Вражеские захватчики поставили там своих приспешников и пытаются любыми способами подавить сопротивление мирного населения. Однако украинцы никогда и никому не отдадут свою землю.

Анастасия – жительница временно оккупированной российскими захватчиками Каховки Херсонской области. Девушка не уехала из города, ведь там ее родные, ее дом, там похоронены самые близкие люди. А еще – местные выходят на проукраинские митинги против российской оккупации и демонстрируют всему миру, что Каховка – это Украина!

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В рамках проекта "Интервью24" на сайте 24 канала мы пообщались с Анастасией о жизни в оккупированной Каховке. Она рассказала, как жить, когда твой город захватили захватчики, как местные не воспринимают оккупационные власти и о том, чего не хватает сейчас больше всего. Из соображений безопасности мы не публикуем детали об Анастасии, поскольку она находится в оккупированной Каховке.

Из Каховки не выехали, потому что здесь наш дом

Россия цинично атаковала Украину в ночь на 24 февраля. Утром многие украинцы сразу же выезжали из своих городов в более безопасные места, насколько это было возможно. Как прошел твой первый день войны? Почему вы с семьей не уехали из Каховки?

За день до войны мы сидели с родителями, пили чай, играли в настольные игры. Я тогда заболела, но на следующий день должна была идти на первую смену на работу, поэтому легла пораньше с мыслью: "Лишь бы не проспать работу".

Мама разбудила меня около 5 утра. Первая мысль была: "Черт, все-таки проспала". Лучше было бы так…

Разбудили меня словами "Настя, вставай, Новую Каховку бомбят". Эмоций как-то не было, был только адреналин. Через две минуты собрала тревожный чемодан, который отказывалась собирать все время, когда все возможные разведки сообщали об угрозе полномасштабного наступления.

Не выехали мы, потому что здесь наш дом. Мы здесь родились, мы здесь выросли и прожили всю свою жизнь. Родители здесь поженились, здесь наши корни, в этой земле похоронены самые близкие нам люди. Кто бы говорил, что Каховка – это Украина, если бы все выехали одновременно?

Местных приспешников оккупантов встретили позором

Как город встретил оккупантов? Как они вели себя?

Конечно, негативно. Но "встреча" прошла не одномоментно. Люди заявляли о сопротивлении оккупации задолго до самой оккупации. Однако однозначно, что местных предателей, которых поставили в оккупационную власть, город встретил с позором.

Жители Каховки кричат "Ганьба" оккупантам: смотрите видео

Что касается оккупантов, то в первые дни войны их реально все боялись. Это обезьяны с оружием. Были случаи, когда расстреливали людей, которые пытались уехать. Потом, похоже, их немного приструнили и они сейчас успокоились.

Забавный для нас факт – они ездят по частному сектору города и снимают на камеры наши дома. Похоже, для них это роскошь, хотя город у нас маленький и чего-то особенного здесь нет, но для россиян среднестатистический украинский дом – это уже что-то.

Ты вспомнила о предателях. Там были люди из власти или это просто "активисты"?

Сейчас гауляйтер города – бывший кандидат в мэры Каховки. Мы еще с отцом смеялись над тем, как сильно он хотел стать мэром. Оказывается, просто нужно было предать свою Родину. Вообще, в город сейчас, грубо говоря, вернулись 90-е. У власти бывшие бандиты, город "крышуют".

Оккупанты похищают местных, особенно ветеранов АТО

Российские вооруженные оккупанты "поставили" свою власть в Каховке в Херсонской области 1 апреля. Теперь в городе временно руководят предатели Павел Филипчук, руководитель полиции Олег Буховец, руководитель каховского Водоканала Олег Гаврилюк. Все они – коллаборанты и будут наказаны.

Есть много информации о том, что россияне похищают людей. Ты что-нибудь знаешь о том? Может, кого-то из знакомых они тоже похитили?

Да, постоянно похищают людей. Журналист из Новой Каховки, которого похитили примерно месяц назад, не выходит на связь. Похоже, и не выйдет...

Город маленький, поэтому здесь все друг друга знают. Был случай, когда парня забрали прямо с автобусной остановки. Кажется, иногда людей похищают чисто ради запугивания, ведь похищенных быстро возвращают домой. Тех, к кому есть конкретные вопросы, задерживают на дольше, часто пытают.

Более того, похищают мужчин, служивших в АТО. В соседнем селе Любимовцы ходили целенаправленно в конкретные дома, где живут АТОвцы, и забирали их. Похоже, эти данные просто слили или каким-то образом нашли в оккупированных зданиях власти.

Выезд мэра Каховки из города – измена

Недавно была информация о том, что мэр Каховки уехал из города. Как на это отреагировали люди? Изменил ли выезд мэра настроения?

Настроения не изменил. К нему было много вопросов и до оккупации, и до войны. Но это уже такое, не ко времени.

Люди, я, в том числе, отреагировали отрицательно. Для многих такой поступок равен измене. Я даже не знаю, как это правильно комментировать.

Не понимаю, как можно громко кричать о любви к городу только ради того, чтобы тебя избрали в мэры, а потом просто бросить тех, кто тебе доверился.

Он еще достаточно абсурдно это прокомментировал: "Мертвый мэр или мэр в подвале – не лучше". Ну, неудачная попытка оправдаться. Вообще еще двое мэров уехали. Если мне не изменяет память, то уехал мэр из Олешков и Геническа.

Люди начали бояться выходить на митинги

На одном из последних митингов против оккупации орки открыли огонь по людям. Была ли ты там или кто-нибудь из твоих знакомых?

Да, были знакомы. Опять же, город маленький – все друг друга знают. Особенно люди, активные в подобных делах.

Митинг в Каховке: смотрите видео

После этого люди стали бояться выходить на митинги?

Похоже, что да. Митинги проходили каждое воскресенье. В это воскресенье, как раз после разгона, уже никто не выходил. И это нормально, потому что в городе очень много военной техники и очень много военных.

Жизнь разрушена, но стараемся держаться

Какие сейчас настроения у тебя, семьи и города вообще?

Тяжело, грустно, апатично. Жизнь разрушена. У многих работы уже нет, тяжело придумать, как зарабатывать на жизнь дальше. Люди массово выезжают, однако это скорее от того, что многие "повелись" на провокацию.

Это все, конечно, на уровне предположения, однако, похоже, что русня запустила провокацию на прошлой неделе, будто бы у людей есть два дня, чтобы выехать из области, а потом здесь начнется "мясорубка". Прошла уже почти неделя, в городе тихо. Однако теперь есть очень много пустых домов, с помощью которых можно проводить "любимую" российскую политику переселения.

Если коротко, то настроение не очень. Быть в оккупации очень тяжело. Еще труднее от того, что привычного ритма жизни уже никогда не будет.

Очень многие выехали, город почти пустой. Стараемся держаться, как-то крутиться и выживать. Морально тяжело, страшно оттого, что не знаешь, что будет завтра.

В обороте – гривна, но украинскую гумпомощь не пускают

Россия на некоторых временно оккупированных территориях пытается вводить в оборот рубли. У вас в обороте сейчас гривны или тоже российские рубли?

Ой, это вообще смешно. Были разговоры, что они хотят ввести рубль. Но каждый адекватный человек понимает, что изменение валюты на оккупированной территории – это туча реформ и изменений. Прежде всего, эти рубли нужно напечатать. А где они столько возьмут? Поэтому в обращении гривны.

Были попытки в Геническом районе выдавать пенсионерам пенсию рублями. Но вместе с пенсией сразу говорили, где рубли можно обменять на гривны, потому что их нигде не принимают.

А как с продуктами в городе? Привозят ли гуманитарную помощь?

Украинскую – нет. Ее не пропускают. Привозят российскую гуманитарку.

В Херсон вроде бы удалось привезти лекарства. Те, которые волонтеры собрали. Их сперва на блокпосте банально украли. Потом часть лекарств вернули. Но только часть.

Каховке могут помочь ВСУ и договоренности

В Каховке сейчас есть продукты, вода и лекарства?

С лекарствами проблема. С водой, слава Богу, все хорошо. У нас здесь Днепр рядом... Продукты пока есть, село подвозит и продает свои запасы. Однако это ненадолго.

Чего городу сейчас не хватает?

Отсутствия оккупантов. Если бы их не было, все было бы хорошо. И доставка продуктов, и лекарств и так далее.

Российские оккупанты в Каховке / Фото предоставлено 24 каналу

Как проходит сейчас "типичный" день под оккупацией?

Просыпаешься. Радуешься, что проснулся. Идешь на работу. Если ее уже нет – стараешься выжить другими путями. К началу комендантского часа возвращаешься домой. Ложишься спать. Мало разнообразия и много стресса.

"Интервью 24" – проект на сайте 24 канала о самых важных темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк

Чем сейчас можно помочь городу?

Сейчас нам могут помочь только ВСУ, политические переговоры и договоренности. На подконтрольную России территорию не пропускают украинскую помощь.

А люди берут российскую гуманитарку?

Есть те, у кого нет выбора. Когда в город не пропускают украинские гуманитарные конвои, а запасы заканчиваются, то людям просто нужно выживать. Однако, к сожалению, есть случаи, когда российскую гуманитарку берут люди, которые в этом не нуждаются.

Еще один прикол – у нас часто берут гуманитарку ромы, а затем перепродают ее по высоким ценам.

У вас транслируют российскую пропаганду по телевидению?

Честно, здесь даже не скажу. У нас дома телевидения нет. Российские телеканалы есть 100%, однако не знаю, транслируются ли до сих пор украинские.

Когда закончится война, поеду к бабушке, которая тоже в оккупации

Что ты сделаешь первым, когда закончится война?

Приеду к своей бабушке. Очень хочу ее увидеть, однако разные жизненные сложности постоянно мешают нам встретиться. Она тоже в Херсонской области, под оккупацией…



Каховка – это Украина / Фото предоставлено 24 каналу

Российские оккупанты вторглись в Украину и разрушили не одну жизнь, не одно жилье. Разрушили не одну мечту, не один дом. Но все мы прекрасно знаем, что за любое преступление обязательно будет наказание. Это ждет и тех, кто принес на нашу землю слезы и боль, тех, кто заставил людей покинуть их дома или оккупировал их. Мы все вернем и все отстроим, но отобранные жизнь и покой навеки будут на совести захватчиков.