Это областной центр, будет хоть какая-то "победа", – Гайдай о том, почему враг бьет по Северодонецку

О жестоких и тяжелых боях вокруг Северодонецка постоянно информируют наши военные. Ситуация там сложная, россияне беспощадно применяют все возможное тяжелое вооружение.

На фронте эту точку называют самой горячей, ведь враг, если захватит город, может выйти на админграницы области. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона объяснил, почему они так хотят захватить город, сообщает 24 канал.

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Северодонецк – это областной центр, это будет для них хоть какая-нибудь мощная "победа". Дело ведь в том, что особенно "побед у них нет". Поэтому что-то нужно скармливать своему населению и войскам,

– сказал он.

По словам Гайдая, у российских военных достаточно плохая ситуация с мотивацией. Их моральное состояние вообще очень плохое.

Российские кафиры гибнут "пачками"

Гайдай объяснил, почему россиянам на нашей земле так несладко. Иначе здесь для них быть не может, ведь пришли захватывать, а гибнут просто "пачками".

Как предположил глава ОВА, вероятный захват Северодонецка смог бы поддержать российских кафиров хоть как-то психологически. Мол, смотрите, у нас здесь есть "победа", всех разбомбили.

Также он обратил внимание на пропаганду, распространяемую сейчас для населения агрессора. В России всем рассказывают, что оставляли территории Киевщины, Сумщины, Житомирщины и других украинских регионов, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Мол "сделка" была исключительно для того, что вывести квазиреспублики на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Последние новости из Северодонецка

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на утро 28 мая сообщил последние новости из Северодонецкого направления. Российские кафиры там наступали на Северодонецк , Осколоновку и Тошковку. Наступление было при поддержке их артиллерии. Но все же оказался для них безрезультатным благодаря умелым действиям ВСУ.

наступали на Северодонецк , Осколоновку и Тошковку. Наступление было при поддержке их артиллерии. Но все же оказался для них безрезультатным благодаря умелым действиям ВСУ. В то же время Сергей Гайдай уверял, что, несмотря на все, верит в нашу победу. Даже если россиянам удастся что-нибудь захватить, мы все равно вернем свои территории. Северодонецк для него особый город , потому что он там родился. Гайдай признал, что у него лично болит то, что враг все просто разрушает на его родине. Но он верит в Залужного и понимает тактику маневренной обороны.

Но пока город держится. Оно под постоянными обстрелами , но не в окружении. До наших защитников есть возможность добраться, чтобы подвозить необходимую помощь. Зато россияне согнали туда всю тяжелую технику и оружие, поэтому ничего не жалуют для наступления.

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