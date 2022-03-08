Это ультиматум, к которому Киев не готов – Зеленский о требованиях России по псевдореспубликам

Владимир Зеленский прокомментировал требования России признать оккупацию Крыма и "независимость" псевдореспублик. Президент подчеркнул, что это – ультиматум, к которому Киев не готов.

Украинский лидер в интервью телеканалу подчеркнул, что вопрос признания квазиреспублик и оккупации Крыма – это очередной ультиматум России.

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Зеленский прокомментировал требование Кремля признать псевдореспублики

Кто захочет впустить их (россиян – 24 канал). Вопрос сложнее, чем просто признать их. Это очередной ультиматум (России – 24 канал), а мы к ультиматуму не готовы,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что действительно нужно, чтобы Владимир Путин начал диалог вместо того, чтобы жить в информационном пузыре. "Я считаю, что он находится в этом пузыре. Он не понимает реальную картину", – продолжил глава государства.

Зеленский подытожил, что пора главе Кремля адекватно оценить происходящее.

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