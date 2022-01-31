Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. В частности, международные партнеры наполняют Вооруженные силы Украины и соответственно оборону противотанковыми средствами.
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По словам Жданова, чем больше плотность противотанковых средств, тем лучше становится устойчивость обороны. Также в таких условиях вероятность того, что бронированная техника противника может достичь своей цели, уменьшается.
Это оказывает существенное влияние на планы Кремля. Особенно этот сегмент вооружения, который выбрали наши партнеры.
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Жданов рассказал о поддержке Украины оружием на фоне агрессии Кремля: смотрите видео
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- В Бюро нацбезопасности Польши 31 января сообщили, что государство поставит Украине вооружение. Речь идет о средствах противовоздушной обороны.
- Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отметила, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу для всей Европы. Поэтому Дания может предоставить нашему государству военную технику и оружие, если Кремль пойдет на эскалацию.
- Латвия рассматривает возможность отправить солдат Национальных вооруженных сил на обучающую операцию в Украину.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить Украине нелетальное вооружение на фоне агрессии России. Он также решил продлить операцию UNIFIER еще на 3 года.
- Следует отметить, что правительство Германии полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.
Какие страны предоставили или планируют предоставить помощь Украине / Инфографика 24 канала