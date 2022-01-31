Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Зокрема, міжнародні партнери насичують Збройні сили України й відповідно оборону протитанковими засобами.

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За словами Жданова, чим більшою є щільність протитанкових засобів, тим кращою стає стійкість оборони. Також за таких умов вірогідність того, що броньована техніка противника може досягнути своєї мети, зменшується.

Це суттєво впливає на плани Кремля. Особливо той сегмент озброєння, який обрали наші партнери. Олег Жданов Військовий експерт

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Допомога Україні через агресію Росії: останні новини

У Бюро нацбезпеки Польщі 31 січня повідомили, що держава поставить Україні озброєння. Мовиться про засоби протиповітряної оборони.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що ситуація навколо України становить загрозу для усієї Європи. Саме тому Данія може надати нашій державі військову техніку та зброю, якщо Кремль піде на ескалацію.

Латвія розглядає можливість відправити солдатів Національних збройних сил на навчальну операцію в Україну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні нелетальне озброєння на тлі агресії Росії. Він також постановив продовжити операцію UNIFIER ще на 3 роки.

Варто зауважити, що уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.



Які країни надали чи планують надати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу