Это они пришли и воюют с Украиной, – Зеленский о российских солдатах и офицерах

Владимир Зеленский заявил, что мы конкретно воюем против пришедших на нашу землю российских военных, солдат и офицеров.

Об этом президент сообщил 21 марта во время общения с общественными вещателями Европы.

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Никто не воюет с российским народом. И никто не воюет с Россией. Это они сюда пришли и они воюют с Украиной, мы конкретно сражаемся против российских военных, солдат и офицеров, которые здесь. Наши войска не зашли на их территорию, несмотря на то, что они открыто сказали о вторжении,

– объяснил глава государства.

"Мы не воюем с простыми людьми, и вообще там много людей, которые боятся выйти на площадь, боятся лишний раз выйти в социальную сеть и поддержать Украину, боятся потерять работу", – продолжил он.

Владимир Зеленский отметил, что "в этом настроении живут и некоторые европейские государства. Но европейцы могут воевать санкционно. Они сейчас начали – блокадой для экономики и очень дипломатией".