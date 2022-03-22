Про це президент повідомив 21 березня під час спілкування із суспільними мовниками Європи.

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Ніхто не воює з руським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгнення,

– пояснив глава держави.

"Ми не воюємо з простими людьми, і взагалі там є багато людей, які бояться вийти на площу, бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і підтримати Україну, бояться втратити роботу", – продовжив він.

Володимир Зеленський зазначив, що "у цьому настрої живуть і деякі європейські держави. Але європейці можуть воювати санкційно. Вони зараз почали – блокадою для економіки і дуже сильно дипломатією".