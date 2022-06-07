Это опишут в учебниках, или Как украинцы установили новый золотой стандарт

Стандартные слова. Стандартные тексты. Стандартные диалоги. Стандартные важные разговоры. Мы стали очень стандартными, замечаешь?

Язык тех, кто прошедших сквозь огонь

У нас "как ты?" теперь стандартно означает "живые?". У нас "ну что там?" – это "держитесь?", а "да *бать!" – это "да держимся". Держатся, конечно, наши же.

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Обычные разговоры сведены к весу, количеству и номенклатуре и к "береги себя и своих". Иногда – к виду, типу и классу применяемого боеприпаса, пусть святится ленд-лиз во веки веков, и вечного копа, ибо оружие оружием, а копать нужно. О копе, кстати, никто не говорит, он будто сам собой имеется в виду.

Стандартность мыслей, рассуждений и выводов разливается в сигнале, вотсапе и телеге, падает черными каплями на белый фон фейсбука, шипит дурной связью и произносится на совещаниях, больше похожих на киношные бандитские сходки. Правда, в кино бандиты хуже вооружены, более прогнозируемы, а значит – менее опасны.

Новое лицо старой войны

Сто двадцать пятое февраля отличается от двадцать четвертого только температурой, заполнившимся Киевом и большими очередями за топливом, кризис который власти обещали устранить до конца апреля. Ситуация на фронте… ситуативная. Фронт есть, вот это не может не радовать, хотя стандартно-восьмилетний "фронт" никак не отражает ни северо-востока, ни востока, ни юга. Это – другая война. Совсем другая.

Мы встречаемся и говорим стандартно. А что твои, что мои. А тот парень вышел, молодец, а Маси тяжел и в больнице, а твои как? Отстрелялись? Семерки работают? Вот и за*бись.

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История пишется здесь и сейчас

Мы даже стоим стандартно. Обнимаемся, хлопаем друг друга по спинам в пропотевших футболках, дарим друг другу ништяки и балабасы, ищем пикапы, джипы и бусы – Боже, как все стандартно, даже само слово это "стандарт" уже не отражает эту долбанную, ненавистную и любимую реальность. Найти результат. Намутить больше патронов. Про*бать мавик. Уехать на пять минут раньше.

Украина, понимаешь. Новый уровень качества ведения войны. Этот длинный февраль опишут в учебниках и выложат в академиях. Мы, это мы поставили новый золотой стандарт. Помните об этом, пожалуйста, даже когда ведете стандартные и важные разговоры.

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