Мова тих, хто пройшов крізь вогонь

У нас "як ти?" тепер стандартно означає "живі?". У нас "ну шо там?" – це "тримаєтеся?", а "та *бать!" – це "та тримаємось". Тримаються, звісно, ​​наші ж.

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Звичайні розмови зведені до ваги, кількості та номенклатури й до "бережи себе та своїх". Іноді – до виду, типу і класу застосовуваного боєприпасу, нехай святиться ленд-ліз на віки віків, і вічного копу, бо зброя зброєю, а копати тре. Про коп, до речі, ніхто не говорить, він ніби сам собою мається на увазі.

Стандартність думок, міркувань і висновків розливається в сигналі, вотсапі та телезі, падає чорними краплями на біле тло фейсбуку, шипить поганим зв'язком і промовляється на нарадах, більше схожих на кіношні бандитські сходки. Щоправда в кіно бандити гірше озброєні, прогнозованіші, а отже – менш небезпечні.

Нове обличчя старої війни

Сто двадцять п'яте лютого відрізняється від двадцять четвертого лише температурою, Києвом, що заповнився, та великими чергами за паливом, кризу якого влада обіцяла усунути до кінця квітня. Ситуація на фронті … ситуативна. Фронт є, ось це не може не тішити, хоча стандартно-восьмирічний "фронт" ніяк не відображає ні північного сходу, ні сходу, ні півдня. Це – інша війна. Зовсім інша.

Ми зустрічаємось і говоримо стандартно. А що твої, а що мої. А той хлопець вийшов, молодець, а Масі тяжкий і в лікарні, а твої як? Відстрілялись? Сімки працюють? От і за*бись.

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Історія пишеться тут і зараз

Ми навіть стоїмо ​​стандартно. Обіймаємось, плескаємо один одного по спинах у пропотілих футболках, даруємо один одному ніштяки та балабаси, шукаємо пікапи, джипи та буси – Боже, як все стандартно, навіть саме слово це "стандарт" вже не відображає цієї довбаної, ненависної та улюбленої реальності. Знайти підсумок. Намутити більше патронів. Про*бати мавік. Виїхати на п'ять хвилин раніше.

Україно, розумієш. Новий рівень якості ведення війни. Цей довгий лютий опишуть у підручниках та викладуть в академіях. Ми, це ми поставили новий золотий стандарт. Пам'ятайте про це, будь ласка, навіть коли ведете стандартні й такі важливі розмови.

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