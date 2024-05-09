Об этом рассказал 24 Каналу ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что для Путина отсутствие мировых лидеров на его "инаугурации" очень болезненно. Он добавил, что кремлевский диктатор завистливый и лицемерный человек – он всю жизнь показывал, что ненавидит Запад, но всеми силами стремился к уважению от него.

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Путин стремится к признанию

Асланян отметил, что для Путина одобрение и внимание Запада были всегда очень ценными. Он стремится стать ровней для мировых политических лидеров. Это имеет очень большое для него значение.

Для Путина чрезвычайно важно все, что Запад делает по отношению к нему. В России все под контролем – нет общественного мнения, ведь Алексея Навального убили, а другие сидят за решеткой. Единственное, что болит Путину – это как о нем думает Запад,

– сказал он.

Сергей Асланян считает, что из-за желания привлечь к себе внимание, Путин начал вторжение в Украину. По его мнению, диктатор стремился остаться в истории, однако для него не важно положительной или отрицательной фигурой. Без войны он и остался бы обычным узурпатором, сейчас же представляет серьезную опасность для мира.

Ориентир на Запад – главное. Путину важно быть весомым. Это больше всего ему нужно, поэтому отсутствие гостей на "инаугурации" оскорбление для него,

– подчеркнул ведущий.

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