Об этом рассказал 24 Каналу ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что для Путина отсутствие мировых лидеров на его "инаугурации" очень болезненно. Он добавил, что кремлевский диктатор завистливый и лицемерный человек – он всю жизнь показывал, что ненавидит Запад, но всеми силами стремился к уважению от него.
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Путин стремится к признанию
Асланян отметил, что для Путина одобрение и внимание Запада были всегда очень ценными. Он стремится стать ровней для мировых политических лидеров. Это имеет очень большое для него значение.
Для Путина чрезвычайно важно все, что Запад делает по отношению к нему. В России все под контролем – нет общественного мнения, ведь Алексея Навального убили, а другие сидят за решеткой. Единственное, что болит Путину – это как о нем думает Запад,
– сказал он.
Сергей Асланян считает, что из-за желания привлечь к себе внимание, Путин начал вторжение в Украину. По его мнению, диктатор стремился остаться в истории, однако для него не важно положительной или отрицательной фигурой. Без войны он и остался бы обычным узурпатором, сейчас же представляет серьезную опасность для мира.
Ориентир на Запад – главное. Путину важно быть весомым. Это больше всего ему нужно, поэтому отсутствие гостей на "инаугурации" оскорбление для него,
– подчеркнул ведущий.
"Инаугурация" Путина: последние новости
- В Большом Кремлевском дворце 7 мая состоялась пятая за последние 25 лет церемония "инаугурации" Владимира Путина. Во время своей речи диктатор выразил благодарность оккупантам "за защиту родины" и заявил, что его "переизбрание" на пост президента – "правильный выбор".
- Владимир Путин "официально" начал свой пятый срок на посту президента России. Перед этим он произнес свою традиционную речь. Церемония была пышной – запускали салюты, исполняли пропагандистские песни.
- Практически все правительства стран Запада единогласно осудили так называемые "выборы" президента в России как нечестные и недемократические. Однако несколько стран Европейского Союза все же отправили своих представителей на "инаугурацию" Путина. В СМИ сообщениями, что среди них были Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта и Кипр.