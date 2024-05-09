Про це розповів 24 Каналу ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зазначивши, що для Путіна відсутність світових лідерів на його "інавгурації" дуже болюча. Він додав, що кремлівський диктатор заздрісна та лицемірна людина – він все життя показував, що ненавидить Захід, але всіма силами прагнув поваги від нього.

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Путін прагне визнання

Асланян наголосив, що для Путіна схвалення й увага Заходу були завжди дуже цінними. Він прагне стати рівнею для світових політичних лідерів. Це має дуже велике для нього значення.

Для Путіна надзвичайно важливо все, що Захід робить стосовно нього. У Росії все під контролем – немає суспільної думки, адже Олексія Навального вбили, а інші сидять за ґратами. Єдине, що болить Путіну – це як про нього думає Захід,

– сказав він.

Сергій Асланян вважає, що через бажання привернути до себе увагу, Путін розпочав вторгнення в Україну. На його думку, диктатор прагнув залишитись в історії, проте для нього не важливо позитивною чи негативною постаттю. Без війни він і залишився б звичайним узурпатором, зараз же становить серйозну небезпеку для світу.

Орієнтир на Захід – головне. Путіну важливо бути вагомим. Це найбільше йому потрібно, тому відсутність гостей на "інавгурації" образа для нього,

– підкреслив ведучий.

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