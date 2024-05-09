Про це розповів 24 Каналу ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зазначивши, що для Путіна відсутність світових лідерів на його "інавгурації" дуже болюча. Він додав, що кремлівський диктатор заздрісна та лицемірна людина – він все життя показував, що ненавидить Захід, але всіма силами прагнув поваги від нього.
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Путін прагне визнання
Асланян наголосив, що для Путіна схвалення й увага Заходу були завжди дуже цінними. Він прагне стати рівнею для світових політичних лідерів. Це має дуже велике для нього значення.
Для Путіна надзвичайно важливо все, що Захід робить стосовно нього. У Росії все під контролем – немає суспільної думки, адже Олексія Навального вбили, а інші сидять за ґратами. Єдине, що болить Путіну – це як про нього думає Захід,
– сказав він.
Сергій Асланян вважає, що через бажання привернути до себе увагу, Путін розпочав вторгнення в Україну. На його думку, диктатор прагнув залишитись в історії, проте для нього не важливо позитивною чи негативною постаттю. Без війни він і залишився б звичайним узурпатором, зараз же становить серйозну небезпеку для світу.
Орієнтир на Захід – головне. Путіну важливо бути вагомим. Це найбільше йому потрібно, тому відсутність гостей на "інавгурації" образа для нього,
– підкреслив ведучий.
"Інавгурація" Путіна: останні новини
- У Великому Кремлівському палаці 7 травня відбулася п'ята за останні 25 років церемонія "інавгурації" Владіміра Путіна. Під час своєї промови диктатор висловив подяку окупантам "за захист батьківщини" та заявив, що його “переобрання” на посаду президента – "правильний вибір".
- Владімір Путін "офіційно" розпочав свій п'ятий термін на посаді президента Росії. Перед цим він виголосив свою традиційну промову. Церемонія була пишною – запускали салюти, виконували пропагандистські пісні.
- Практично всі уряди країн Заходу одноголосно засудили так звані "вибори" президента в Росії як нечесні та недемократичні. Однак кілька країн Європейського Союзу все ж відправили своїх представників на "інавгурацію" Путіна. У ЗМІ повідомленнями, що серед них були Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр.