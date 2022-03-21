Это – основа нашей обороны, – власть делает все возможное, чтобы сохранить экономику
21 марта 2022 , 11:26Читати новину українською
Источник:Минобороны
Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это ведь основа нашей обороны.
Сейчас все выходящие на работу становятся на защиту Украины. Ведь так они наполняют государственную казну. Об этом заявили в Минобороны 21 марта.
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Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины,
– говорится в сообщении.
В Минобороны добавляют, что у каждого украинца "фронты разные, но победа одна на всех". Поэтому любой вклад важен.
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