Это особый героизм, – Зеленский об украинцах, выходящих против вооруженных оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к нации с мощным обращением. Глава государства также упомянул об украинцах, ежедневно изгоняющих оккупантов.

Президент Украины подчеркнул, что мы не отдадим государство ни одному врагу.

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Зеленский об особом героизме

Владимир Зеленский подчеркнул, что площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина, улицы Конотопа, где местные кричат ​​на кафиров, это Украина. По его словам, Украину мы не отдадим ни одному врагу.

Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Пусть и на время.

Когда нет оружия, а тебе отвечают выстрелами. И ты не бежишь.

Когда нет брони, а на тебя едет БТР. И ты не уходишь,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что это доказательства того, что оккупация – временно. Кроме того, он подчеркнул, что она искусственна. Глава государства отметил, что украинцы не отступают, не сдаются и не останавливают сопротивление, а наоборот кричат ​​оккупантам – иди домой.

Как русский корабль! Оттесняют их с нашей территории. Перекрывают им дороги. Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением кафиров, это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь,

– заявил Владимир Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского 5 марта: смотрите видео

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