Это отечественная война, сейчас надо выполнять свою работу на 100%, – Зеленский
Украина 17 в сутки обороняется от военного вторжения российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев выполнять свою работу на 100% и помогать коллегам.
Это война за независимость
Об этом президент заявил во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что сейчас нужно отдавать все на защиту Украины.
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"Украинцы и украинки, сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными в рутинных делах. Выполнять свою работу на 100%. Помогать коллегам, заботиться о своих близких и при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны, армии, защитников и защитниц", – сказал Зеленский.
Президент еще раз назвал войну России против Украины – отечественной. По словам Зеленского, это война за независимость.
Это отечественная война, народная война, это наша война. Это война за нашу независимость. Не просто государства, – а всего украинского, что было, есть и будет на свете,
– резюмировал глава государства.
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